Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan, 22’nci projesi olan Kamyon ve Tır garajını açıkladı.

Başkan Adayı Arslan, “Yozgat kamyoncu esnafımız için her türlü ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir tesis inşa edeceğiz” dedi.

Arslan yaptığı açıklamada, “Şu anda hizmet verilen sağlıksız ve kısıtlı ortamdan, misafirhane, dinlenme ve bekleme bölümleri, yıkama ve bakım üniteleri, yemekhane, lokanta gibi bölümleri ihtiva eden modern bir tesis ortaya çıkacak. Tesisten yoldan geçen ve arıza ve benzeri sebeplerle ihtiyaç duyan kamyoncular da faydalanacak. Bizim işimiz, gücümüz, derdimiz, proje, sadece Yozgatlıya hizmet” ifadelerini kullandı.