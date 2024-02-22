“Akdağmadeni Aile ve Sosyal Yaşam Alanı Projesi” adı verilen bu projede, ilçe merkezinde yer alan ve uzun zamandır kullanılmayan iş hanı, eski Jandarma binası ve belediye binasının modern ve çok fonksiyonlu bir komplekse dönüştürülmesini hedeflediklerini belirten Başkan Adayı Daştan, “Bu proje, tarihi yapıların korunarak yeniden işlev kazandırılmasını ve şehrin çekim merkezi haline gelmesini amaçlıyoruz” diye konuştu.

"İLÇEYE FARKINDALIK OLUŞTURACAK"

Başkan adayı Ferudun Daştan, “Seçim sürecinde ortaya koyduğumuz ilk projemiz olan ve büyük yankı uyandıran bu dev proje ile Akdağmadeni'nin sosyal ve ekonomik anlamda yeniden canlanmasını hedefliyoruz” dedi.

"AİLE TEMELLİ İLÇE EKONOMİSİNE FARKINDALIK KAZANDIRACAK"

Daştan, “Proje, şehir merkezindeki mevcut park sorununa çözüm sunacak geniş bir otopark alanı, iş yerleri, alışveriş merkezleri ve sosyal yaşam alanları gibi çeşitli imkanları bir araya getiriyor. Aileler için keyifli vakit geçirme fırsatları sunarak toplum hayatına yeni bir soluk getirecek olan bu kompleks, hem görsel bir güzellik hem de ekonomik bir canlılık vaat ediyor” ifadelerini kullandı.

"BU BİR SOSYAL VE EKONOMİK YENİLENME"

Sosyal medya üzerinden proje görselleri ve detayları duyurulan Akdağmadeni Aile ve Sosyal Yaşam Alanı Projesi, şehrin sosyal ve ekonomik dokusuna önemli katkılarda bulunacağını dile getiren Daştan, “Metruk binaların yerini alacak bu özel mimari proje, Akdağmadeni'nin silüetine modern ve estetik bir dokunuş katacak. Ayrıca, ilçe esnafına ve yerel ekonomiye yeni bir hareketlilik kazandırarak, hem sosyal hem de ekonomik anlamda şehrin çekim merkezi haline gelmesini sağlayacak” şeklinde konuştu.

BİR VİZYON PROJESİ

Bu yenilikçi proje, Akdağmadeni'ni ailelerin ve sosyal yaşamın merkezi yapmayı hedeflerken, her yaştan insanın buluşma noktası olacağını ifade eden Daştan, “Yeniden tasarlanan bu alan, şehrin sosyal hayatına canlılık katmanın yanı sıra, ilçeye özgü mimari ile görsel bir estetik sunacak. Proje, aynı zamanda şehrin kültürel ve tarihi mirasına da saygı göstererek, modern ihtiyaçlarla tarihi dokunun uyum içinde harmanlanmasını sağlıyor” dedi.

“İLÇENİN GELECEĞİNE BİR YATIRIM”

Akdağmadeni Aile ve Sosyal Yaşam Alanı Projesi, sadece bugünün değil, aynı zamanda gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını göz önünde bulunduracağını söyleyen Daştan, “Proje, sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak tasarlanmış olup, enerji verimliliği, yeşil alanların korunması ve toplumun her kesimine hitap eden sosyal imkanlar sunmayı amaçlıyor. Bu dönüşüm projesi, Akdağmadeni'nin yalnızca fiziki yapısını değil, aynı zamanda sosyal yapısını da dönüştürmeyi hedefliyor aynı zamanda yerel ekonominin canlanmasına da önemli bir katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.

AK Parti Akdağmadeni Belediye Başkan adayı Ferudun Daştan’ın önümüzdeki günlerde yeni projelerini de kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.