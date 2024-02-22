Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 45'te sabit tuttu.

Merkez Bankası (TCMB), bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizini piyasa beklentilerine paralel bir şekilde yüzde 45 seviyesinde sabit bıraktı.

Toplantı, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın liderliğinde gerçekleşti ve kurul, faizde herhangi bir değişiklik yapmama kararı aldı.

Piyasa katılımcıları arasında yaygın olan beklenti, bugünkü toplantıda faiz oranlarının değişmeyeceği yönündeydi.

TCMB, bu beklentiyi karşılayarak politika faizini sabit tutma kararı aldı.

2023 Haziran ayından bu yana uygulanan cumhurbaşkanı destekli parasal sıkılaştırma politikası sonucunda, TCMB politika faizini toplamda 3 bin 650 baz puan artırmıştı. Önceki ayki toplantıda faizi yüzde 45'e çıkaran Merkez Bankası, bu kararın yeterli sıkılığı sağladığını vurgulamıştı.