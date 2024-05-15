Yüzde 25 zam sınırıyla ilgili son dakika gelişmesi ortaya çıktı. Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren detaylarla ilgili bilgi verildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda kira fiyatları ile ilgili önemli bir değerlendirme yaptı. Peki Temmuz ayında uygulamaya konulan yüzde 25 zam sınırı bu sene kaldırılacak mı? İşte detaylar...

FATİH KARAHAN'DAN ÖNEMLİ DEĞERLENDİRME

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda kira fiyatlarına dair kritik bir değerlendirme yaptı. TCMB bünyesinde yapılan çalışmalar konut fiyatlarının kira enflasyonunu etkilediğini belirtirken, konut fiyatlarındaki yavaşlamanın ilerleyen dönemde kira artışını sınırlayabileceği öngörüsünde bulundu.

PPK TOPLANTISINDA SINIR KONUŞULDU

Merkez Bankası'nın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde yüzde 25 zam sınırına vurgu yapıldı. TCMB metninde, sınırın yakın gelecekte kalkacak olması durumunda kira enflasyonuna etkisinin yakından takip edileceği ifade edildi.

UZMANLAR NE DİYOR?

Konut fiyatlarındaki düşüş eğilimi ve enflasyondaki gerilemeyle ilgili olarak Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Özelmacıklı'ya göre, kira sınırlamasının kalkması yönünde bir beklenti hakim. Bu durumda, kira piyasasına nasıl yansıyacağı ise merak konusu.

GELECEK YÖNÜNDEKİ BEKLENTİLER

Temmuz ayından sonra kira kontratlarında beklentiler, TÜFE'nin 12 aylık ortalaması doğrultusunda şekillenecek. Mal sahipleri, TÜFE'ye göre kira artışı talebinde bulunabilecekler. Ancak uzmanlar, bu durumun kira tespit davalarını da artırabileceği konusunda uyarıyorlar.

Yüzde 25 zam sınırının kaldırılmasıyla ilgili beklentiler sektör açısından olumlu yönde şekillenirken, konuya ilişkin net bir karar henüz alınmış değil. Konut fiyatlarındaki seyir ve enflasyonun gidişatı, bu konudaki kararların belirlenmesinde etkili olacak gibi görünüyor.