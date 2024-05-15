Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın'dan nezaket ziyareti Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın'dan nezaket ziyareti

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:36     05:19     12:42     16:36     19:55     21:31

Akdağmadeni    03:32     05:15     12:38     16:31     19:51     21:26

Aydıncık             03:32     05:16     12:40     16:34     19:54     21:31

Boğazlıyan         03:37     05:19     12:40     16:33     19:52     21:26

Çandır                 03:36     05:17     12:39     16:32     19:51     21:26

Çayıralan            03:35     05:17     12:39     16:31     19:51     21:25

Çekerek              03:32     05:15     12:39     16:33     19:53     21:30

Kadışehri            03:31     05:14     12:38     16:32     19:52     21:28

Saraykent           03:34     05:16     12:39     16:33     19:52     21:28

Sarıkaya              03:35     05:17     12:40     16:33     19:52     21:27

Şefaatli                03:38    05:20     12:42     16:35     19:55     21:30

Sorgun                03:34     05:17     12:41     16:34     19:54     21:30

Yenifakılı            03:38     05:20     12:41     16:34     19:53     21:27

Yerköy                03:38     05:21     12:43     16:37     19:56     21:32

Kaynak: Haber Merkezi