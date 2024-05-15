Mayıs Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı 2’nci Oturumunda 3 gündem maddesi ve gündem dışı 1 madde görüşüldü.

Belediye Başkanı Kazım Arslan başkanlığında gerçekleştirilirken toplantıda, şehir içi toplu taşıma ücretine zam kararı çıktı.

Kararın ardından 10 lira olan öğrenci kartlı biniş 12 liraya, 12 lira olan halk kartlı biniş 15 liraya, kartsız biniş ise 15 liradan 20 liraya yükseltildi.

Bozok Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından istenilen fiyat ise şu şekildeydi: Öğrenci kartlı biniş 14 lira, halk kartlı biniş 20 lira ve kartsız biniş 23 lira.

Kararın, çevre illerin ücretleri baz alınarak Yozgat Belediyesi Özel Halk Otobüsü çalışanları ve vatandaşlar düşünülerek verildiği belirtildi.

“42 HAT SATILDI”

2007 yılından önce kanuna aykırı olmasına rağmen belediye tarafından 42 hattın satıldığını söyleyen Belediye Başkanı Arslan, ancak kanun çerçevesinde halk otobüslerinin belediye tarafından 10 yıl süreyle kiralanabileceğini bildirdi.

Halk otobüslerinde hatların satılamayacağı, belediye tarafından kiralanabileceğini belirten Başkan Arslan, “Bu durum kanuna aykırıdır” dedi.

YOZGAT’IN VİTRİNİ: HALK OTOBÜSLERİ

Yozgat Özel Halk Otobüslerinin şehrin vitrini olduğunu aktaran Arslan, bu vitrinin iyi durumda olmadığını söyledi.

Başkan Arslan, 42 hattın satılması ve özel halk otobüslerinin kötü durumda olması üzerine bir komisyon kurulmasını istedi.

Bunun üzerine meclis üyelerinin kabul oyuyla 3 kişiden oluşan bir komisyon kurularak olayların araştırılması onaylandı.

YBK’YA 20 MİLYON SERMAYE ARTIRIMI

Gündemin 2’nci maddesi belediye bünyesinde faaliyet gösteren Yozgat Belediyesi Personel Limited Şirketi (YBK) için sermaye artışı yapılması meclis üyelerine sunuldu.

Toplantıda Mali Hizmetler Müdürü Hüseyin Bircan tarafından yapılan sunumda, YBK şirketinin son 4 ayda belediyeye ait işletmelerden 8 milyon 900 bin lira zarar ettiği ifade edildi.

Başkan Arslan ise kabul edilmesi halinde yapılan sermaye artışının bir anda değil ihtiyaç doğrultusunda kısım kısım yapılacağının altını çizdi.

Toplantıda sermayenin 20 milyon bazında artırılması teklif edildi. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin son maddesi 2023 yılı mali kesin hesabının görüşülmesi konusunda meclise sunulan Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu meclis üyeleri tarafından kabul edildi.

ZAMLI İNDİRİM

Toplantı sonunda Başkan Arslan tarafından meclise sunulan gündem dışı madde, meclis üyelerinin oylarıyla gündeme dahil edildi.

Billboard ve raket panoların ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi maddesi meclis gündeminde tartışıldı.

Billboard ve raket panoların ücretlerinin güncel fiyatının 1 haftalık bin 250 lira + KDV şeklinde olmasının vatandaş tarafından uygun bulunmadığını belirten Arslan, 400 ve 300 lira olan ücretlendirmenin seçim döneminde bir anda bin 250 liraya çıkarıldığını söyledi. Bunun üzerine billboard ve raket panolara vatandaşların reklam veremediğini bildiren Arslan, bu fiyatların düşürülmesini talep etti.

Arslan, bin 250 lira olan billboard ve raket pano ücretlerinin eski ücretine döndürülmesini istedi.

Ancak meclis üyeleri tarafından 100 liralık bir zamla billboard ve raket pano ücretleri haftalık 500 ve 400 lira olarak onaylandı.