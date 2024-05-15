Ziyarette vali yardımcılarına, Aydıncık Kaymakamı Alperen Yıldırım, Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürü Rifat Genç ve İl Yazı İşleri Müdürü Yasin Muratoğlu eşlik etti.

Kooperatifte kadınlar tarafından ametist ve doğal taşlardan üretilen ürünlerin bulunduğu şovrumu ziyaret eden vali yardımcıları, Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker’den bilgi aldı.

Kadınların süs eşyası ve takı olarak vazgeçilmezi haline gelen ametist taşının kooperatifte kadınlar tarafından şekillendiğini söyleyen Başkan Nimet Türker, “Bugün Aydıncık Kültür Evinde misafirlerimiz Yozgat Vali Yardımcısı Sayın Türker Çağatay Halim, Vali Yardımcısı Sayın Harun Öksüz, AFAD İl Müdürü Sayın Rifat Genç, İl Yazı İşleri Müdürü Sayın Yasin Muratoğlu, Aydıncık Kaymakamımız Sayın Alperen Yıldırım, ametist ve doğal taşlarımızdan işlediğimiz ürünlerin bulunduğu şovrumu ziyaret edip taşlarımız ve kooperatifimiz hakkında bilgi aldılar. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Yarı değerli taşların işlenmesine yönelik Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslara katılan kadınların, kursta öğrendiklerini el becerileriyle birleştirip ortaya çeşitli ürünler çıkartıp, pazara sunduklarını belirten Türker, birçok fuarda ve tanıtım günlerinde yer alan ametist taşından yapılan eşyaların vatandaşların vazgeçilmezi haline geldiğini söyledi.

Ametist taşından çeşitli süs eşyaları ve takılar yapılırken, sağlık açısından da önemli yararları bulunduğunun altını çizen Türker, “Mor yakut olarak da bilinen ametist taşının, çok güçlü enerjiye sahip. Çok güzel görsele sahip olması nedeniyle de tercih ediliyor. İlçemizle birlikte Yozgat'ın birçok dağlık bölgelerinde varlığı görülen ametist taşının vücuttaki fazla ve atık sayılabilecek lüzumsuz elektriği kendine toplayarak, vücut direncini, gücünü arttırıyor. Vücuttaki veya bulunduğu mekandaki negatif enerjiyi pozitif enerjiye çevirdiği bilinen ametist taşının etrafına yaydığı enerjiden dolayı sürekli taşınması gerekiyor. Çünkü sinir sistemini etkilediğinden dolayı stres ve zihinsel yorgunluğa iyi gelir böylece zinde kalınmaya faydalı olur. Hafıza gücünü harekete geçirir, bu nedenle sınava girecek öğrencilere özellikle tavsiye edilmektedir, uykusuzluğa, uyuşukluğa da iyi gelmektedir” diye konuştu.