Yeniden Refah Partisi Yozgat Belediye Başkan adayı Kazım Arslan, Sarıhacılı mevkiinden yaklaşık 400 araçlık konvoyla Yozgat’ta karşılandı.
Yeniden Refah Partisi Yozgat Belediye Başkan adayı Kazım Arslan, Yimpaş’ın önünde tamamlanan konvoy sonrası Lise Caddesi’nden vatandaşa karanfil dağıtıp selamlayarak Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanlığı binasının önüne geldi.
Aday Kazım Arslan, sonrasında seçim otobüsünün üzerine çıkarak vatandaşlara ve partililere hitap etti.
Karşılama programına Yeniden Refah Yozgat İl Başkanı Süleyman Adıgözel, Yeniden Refah Partisi ilçe belediye başkan adayları, parti yönetimi, partililer ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.Kaynak: Selma Şahin