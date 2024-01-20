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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı ve Dünya'ya ilk seslenişini gerçekleştirdi. Gezeravcı'nın eşsiz anında dile getirdiği sözler şu şekilde oldu: "İstikbal göklerdedir."

Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na güvenli bir şekilde ulaşan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, kenetlenme işleminin ardından istasyona giriş yaptı. Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu üzerinden yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle ifade etti: "Türkiye Cumhuriyetini kurarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canlarını veren tüm şehitlerimize ve buraya adım atmamıza olanak sağlayan devletimize şükranlarımızı sunuyorum. İstikbal Göklerdedir."