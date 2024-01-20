Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesine yönelik başarılı bir hava harekâtı düzenledi. MSB, bölgede tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

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MSB'nin açıklamasına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Gara bölgesinde faaliyet gösteren teröristleri belirleyerek gerçekleştirdiği hava harekâtı sonucunda 9 teröristi etkisiz hâle getirdi. Bakanlık, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki operasyonlarını azim ve kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

MSB'nin duyurusunda şu ifadelere yer verildi: "Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi. Bölgedeki operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!"

Kaynak: Haber Merkezi