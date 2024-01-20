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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde eşini ve kızını öldürdükten sonra intihar eden polis ile eşinin cenazesi Yozgat'ta toprağa verildi.

Sorgun ilçesine getirilen cenazelerden İlker Tarık Ü. için Salih Paşa Camisi'nde, eşi Nesrin Ü. için Yeniyer beldesi Karakız Mahallesi Camisi'nde tören düzenlendi.

Nesrin Ü'nün naaşı, cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Nesrin Ü'nün yakınları, Yeniyer Belediye Başkanı Burhan Güvenç ve vatandaşlar katıldı.

İlker Tarık Ü'nün cenazesi ise Salih Paşa Camisi'ndeki törenin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, İlker Tarık Ü'nün öldürdüğü kızı Ayşegül O'nun cenazesinin, İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi.

Olay dün Sakarya'nın Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 139. Sokak'taki Tuğra Evler Sitesi'nde aile içinde çıkan tartışmada polis memuru İlker Tarık Ü. (50), eşi Nesrin Ü. (46), kızı Ayşegül O. (31) ve annesini silahla vurmuş, aynı silahla intihar etmişti.

Nesrin Ü. olay yerinde, Ayşegül O. ise kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.