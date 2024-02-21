Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Ertürk, Türkiye'nin il merkezi kent adlarının kökenlerini inceleyen "Türkiye İl Merkezi Kent Adlarının Kaynakları Üzerine Bir Araştırma" adlı çalışmaya imza attı.

Yapılan araştırmaya göre, Doç. Dr. Mustafa Ertürk, Türkiye'nin 81 ilinin adının kökenlerini coğrafi özellikler, şehirleri kuran kişiler ve topluluklar, fetihler, tarihsel yapılar, mitoloji ve din gibi çeşitli faktörlere dayandırarak inceledi. Araştırmaya göre Yozgat'ın adının, bitki örtüsünden esinlenerek verildiği belirlendi.

Araştırma sonucunda adları bitki örtüsünden türetilen 3 il tespit edildi. Bu iller; Kırşehir, Afyonkarahisar ve Yozgat oldu.

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Ertürk'ün yaptığı araştırma, Türkiye'nin coğrafi ve kültürel çeşitliliğini anlamak için önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor. Yozgat'ın adının bitki örtüsünden gelmesi, bölgenin doğal ve tarihsel zenginliğine ışık tutuyor.