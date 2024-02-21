Motorin fiyatlarındaki indirim, benzin ve motorin fiyatlarını güncelledi. 21 Şubat 2024'te litre başına akaryakıt fiyatları şu şekildedir:
Benzin fiyatlarındaki değişiklik olmamakla birlikte, motorin fiyatlarındaki indirimler pompaya yansıdı. Yozgat'ta güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
V/Max Kurşunsuz 95: 42.09 TL/LT
V/Max Diesel: 44.20 TL/LT
V/Pro Diesel: 44.15 TL/LT
PO/gaz Otogaz: 20.69 TL/LT
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kuru değişimleri akaryakıt fiyatlarını sürekli etkiliyor. Son günlerde motorin fiyatlarına 2,56 lira indirim yapılmasının ardından, güncel fiyatlar belirtilmiştir.
Muhabir: Ebubekir Üstundaş