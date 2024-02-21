Gram altın, ABD Federal Rezerv'in (Fed) kararını beklerken yeni bir rekora imza atıyor.

Yozgatlı yatırımcıların güvenli limanı olan altın, ons başına 2032 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu yükselişte, zayıf dolar ve güvenli varlıklara olan talebin etkisi büyük. ABD Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı toplantı tutanakları öncesi, ons altın fiyatları beşinci işlem gününde üst üste artış gösteriyor.

Ons altın yüzde 0,30'luk bir primle 2030 dolardan işlem görüyor. Aynı zamanda, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişle desteklenen gram altın, 2020 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın, saat 9.45'te yüzde 0,34'lük bir primle 2019 dolardan alıcı buluyor. Bu gelişmeler, altın piyasasındaki güncel trendleri yansıtıyor ve yatırımcılar arasında büyük ilgi görüyor.