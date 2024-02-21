Merkez Bankası'nın kredi kartlarına sınırlama getirileceğinin sinyalini verdi. Nasıl bir düzenleme yapılacağı merak konusu olurken kredi kartı kullanıcılarına kötü haber geldi. Bazı sektörlerde taksit sınırlaması gündemde. İşte detaylar...

Merkez Bankası, kredi kartı harcamalarındaki artışın ardından, kredi kartlarına yönelik sınırlamalar getirilebileceğine dair bir sinyal verdi. Merakla beklenen düzenleme konusunda kredi kartı kullanıcılarına olumsuz bir haber geldi. Başkan Fatih Karahan, konuyla ilgili olarak "Kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor" açıklamasını yapmıştı. Merkez Bankası'nın bu düzenleme sinyali, kullanıcılara kötü haber olarak yansıdı.

Ekonomist Muhammet Bayram, kredi kartı harcamalarına potansiyel bir çözüm olarak taksit sınırlamasının getirilebileceğini öne sürdü.

Bayram, özellikle lokanta ve hizmet sektörüne yönelik sınırlamaların düşünülmesi gerektiğini belirtti. Kuyum ve mücevher sektörünün de taksit sınırlamasına tabi tutulabileceğine dikkat çeken Bayram, "Taksit sınırlaması getirilebilir. Özellikle lokanta ve hizmet sektöründe bir sınırlama getirilmeli, son 4-5 dönemdir lokanta ve hizmet sektöründeki enflasyon katılığı kırılamadı. Bu sektörlere taksit sınırlaması getirilirse enflasyona karşı ciddi bir mücadele örneği gösterilebilir. Kuyum sektörü, mücevher sektörüne taksit sınırlaması getirilebilir" şeklinde konuştu.

Bayram ayrıca, daha önce altın alımı için uygulanan sınırlamaları anımsatarak, lüks eşya ve telefon alımları için de taksit sınırlamalarının getirildiğini hatırlattı.

Kredi kartı limit artışlarına da sınırlama getirilebileceğini belirten Bayram, "Şu anda BDDK kararına göre herkesin gelirine göre bir kredi kartı limiti uygulanıyor. Bu da alınacak önlemler arasında diyebiliriz" ifadelerini kullandı.