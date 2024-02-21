Samsun başta olmak üzere Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya ve Çorum'da ikinci el otomobil piyasasında beklenmedik bir duraklama yaşanıyor. Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık'a göre, fiyatlarında yaşanan yüzde 25'lik düşüşe rağmen ticaretler neredeyse durma noktasına geldi.

Son dönemde ikinci el otomobil piyasasında hızlı değişim yaşanıyor. Bu değişimin sebepleri arasında sıfır araçların piyasaya sürülmesi ve kredi faiz oranlarının artması etkili oluyor. Bu faktörler, piyasada büyük bir yavaşlama ve fiyat düşüşleriyle sonuçlanıyor. Ancak, bu düşüşler bile satışları canlandırmaya yetmiyor.

Başkan Kınık'a göre, piyasanın yeniden canlanması için fiyatlarda yüzde 15'lik ek bir düşüş gerekiyor. Bu düşüşün, satıcılar ve alıcılar için olumlu bir gelişme olabileceği düşünülüyor.

Samsun ve çevre illerindeki ikinci el otomobil piyasasındaki durağanlık, Türkiye genelindeki tüm ikinci el otomobil satıcılarını ve alıcılarını etkiliyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Bu durumu aşmak için sektörde iş birliği ve uyumun önemi büyük.

Başkan Kınık, ikinci el otomobil fiyatlarının daha da düşmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak, bu düşüşün piyasayı canlandırması ve satışları artırması beklenmiyor. Bunun nedeni ise yüksek kredi faiz oranları ve sıfır araçların yaygınlaşması. Bu yıl içinde bir canlanma beklenmiyor ve piyasanın takip edilmesi gerekiyor.