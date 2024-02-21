Sağlık Bakanlığı’nın 27 bin sözleşmeli personel alımı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı, Resmi Gazete üzerinden duyurduğu ilanda, “Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 27 bin sözleşmeli personel Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır” denildi.

Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak olan KPSS-2024/5 tercih kılavuzunda yer alan başvuru şartlarına uygun olarak ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercihlerini yapabilecekler. Tercihler, 21 Şubat 2024 ile 28 Şubat 2024 tarihleri arasında, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri kullanılarak ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleştirilecek. Ancak, başvuruların posta yoluyla ya da elden yapılması geçerli olmayacak.

Toplamda 27 bin kişilik kadro için, 15 bin hemşire, 2 bin ebe, bin 540 sağlık teknikeri (ilk ve acil yardım) ve bin 200 sağlık teknikeri (röntgen) pozisyonlarında personel alımı yapılacak. Adaylar, detaylı bilgileri ve başvuru kurallarını ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden takip edebilirler.

İşte kadro dağılımları: