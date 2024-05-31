Öğrencileri makamında ağırlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, daha sonra Okuyorum Anlatıyorum Projesi kapsamında kahvaltılı kitap değerlendirmesi etkinliğinde okunan kitapları değerlendirdi.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Müdür Aksoy, “Okuyorum Anlatıyorum Projesi kapsamında kahvaltılı kitap değerlendirmeyi Halıköy İlkokulu öğrencileriyle yaptık. Bugünkü etkinlikte; öğrencilerimiz Kadışehri Okuyor Projesi kapsamında okudukları kitapları değerlendirdiler. Hayallerini bizlerle paylaştılar. Güzel seslerinden özümüzden gelen türküleri dinledik. Öğrencilerimizin zihinsel ve duyuşsal becerilerinin gelişmesi için bu projeye destek olan hayırseverlerimize, idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz” dedi.

ÖĞRENCİLERİ ZİYARET ETTİ

Kadışehri Okuyor Projesi kapsamında Ahmet Yesevi İlkokulunu da ziyaret eden Aksoy, öğrencilerle okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Aksoy ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “Kadışehri Okuyor Projesi kapsamında okuma etkinliği gerçekleştirdik ve sonrasında öğrencilerimizle değerlendirme yaptık. Sevgili meslektaşlarımızla öğretmenler odası buluşması gerçekleştirdik. Ziyaretimiz boyunca öğrencilerimizin ve bizlerin mutluluğunu paylaşan okul idarecilerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.