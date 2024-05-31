Ankaragücü Küme Düştü! Belözoğlu Ile Yolar Ayrıldı

MKE Ankaragücü, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı. Detaylar haberimizde:

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de küme düşmesinin ardından genç antrenör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Belözoğlu'na teşekkürlerini sunarak bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak anlaşılarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır." denildi.