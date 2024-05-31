Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.

Türkiye'nin Ilk Astronotu Kaza Geçirdi! (3)

Kocaeli'de, Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kazada, Gezeravcı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Türkiye'nin Ilk Astronotu Kaza Geçirdi! (2)

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D100 İzmit geçişinde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil otobüsle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 2 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Türkiye'nin Ilk Astronotu Kaza Geçirdi! (4)

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA