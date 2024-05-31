Yozgat Türk Ocağı Yönetim Kurulu, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Yozgat Belediye Başkanı seçilen Kazım Arslan’ı makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, Türk Ocakları Yozgat Şube Başkanı Gökalp Çınarer ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Ziyarette Belediye Başkanı Kazım Arslan, Türk Ocakları Şube Başkanı Çınarer’den çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Şube Başkanı Gökalp Çınarer, Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın Yozgat Türk Ocağı’na göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür etti.