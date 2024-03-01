Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, KA2 Erasmus Projesinde Görev Alan Öğretim Üyeleri ile bir araya geldi.

Bozok Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi ve Eğitim Fakültesinin yer aldığı KA2 Erasmus Proje başvurusu tamamlandı.

Proje başvurularının tamamlanmasının ardından Üniversite Turizm Fakültesi Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen kahvaltı toplantısında Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, projede görev alan öğretim üyeleri bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, projede yer alan öğretim üyelerine gösterdikleri özveri ve başarıları için teşekkür ederken, gelecekteki benzer projelerde birlikte çalışmayı beklediğini ifade etti.

Kültürlerarası etkileşimi teşvik eden projelerle, uluslararası alanda iz bırakmak hedeflenmektedir.