MHP Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, mahalle toplantılarında partilerinin ve kendisinin iddiasını net bir şekilde ortaya koydu.

MHP’nin belediyecilik anlayışının Türkiye’nin her bölgesindeki başarılarının tescilli olduğunu belirten Açıkel, “Partimizin seçim sloganına uygun projeler hazırlayarak Yozgat insanına her alanda beklediği hizmetleri sunacağız” dedi.

MHP tarafından düzenlenen toplantılar kapsamında önceki gün Tuzkaya Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, hem projelerini açıkladı hem de 31 Mart seçimleri öncesinde destek istedi.

“ÖZBE ÖZ YOZGATLIYIZ”

Yozgat’ı çok iyi tanıdığını, sorunlarını ve çözümlerini çok iyi bildiğini, ona göre de projelerini birer birer hazırladıklarını ifade eden Açıkel, kendisinin de Yozgat çocuğu olduğunu hatırlattı.

Eskipazar’da doğup büyüdüğünü, gençlik yıllarının geçtiği şehrinin insanlarının çok daha iyi hizmete layık olduğuna vurgu yapan Açıkel, “Yozgat’ın kaybedecek vakti yok. O nedenle denenmişlere değil de; Yozgat için gecesini gündüzüne katacak, Yozgat’ı özellikle imar açısından yeniden inşa edecek bu kardeşinize şans verin” dedi.

“HER ALANDA ÖNEMLİ PROJELERİMİZ VAR”

Yozgat insanının en iyisine layık olduğunu belirterek hizmet standardını yükseltmenin, akılcı, kısa ve uzun vadede projelere imza atmanın önemine dikkat çeken Açıkel, her alanda ciddi projelere imza atacaklarını söyledi.

Çamlık için hazırladıkları projenin hayata geçmesiyle, şehrin sadece turizm açısından değil ekonomik olarak da önemli kazanımlar elde edeceğini belirten Açıkel, diğer projelerini ve getirilerini de mahalle halkına tek tek anlattı. Tuzkaya Mahalle sakinleri tarafından sıcak şekilde karşılanan ve büyük ilgi gören Açıkel, partilerinin seçimlerden galip çıkacağına olan inancını dile getirerek bitirdiği toplantıda vatandaşların vereceği desteğin şehrin kaderine direkt etki edeceğinin asla göz ardı edilmemesini istedi.