BAL 11. Grup'ta oynanacak 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Yozgat Bozokspor - Develigücü maçına Bolu Bölgesi hakemlerinden Ömer Faruk Kılıç'ı görevlendirdi.

Hakemler Belli Oldu

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta oynanacak 18. hafta maçlarını yönetecek hakemlerin isimleri kamuoyu ile paylaşıldı.

Süper Kupa, Şanlıurfa’da oynanacak Süper Kupa, Şanlıurfa’da oynanacak

Hakemler Belli Oldu 2

Federasyondan yapılan açıklamaya göre; Yozgat Bozokspor-Develigücü maçında Ömer Faruk Kılıç düdük çalacak. Bu maçta Kılıç'ın yardımcılıklarını Fatih Gümüşok ile Uğur Çelik yapacak.

Hakemler Belli Oldu 1

12 Bingölspor-Bingöl Gençspor maçında Serkan Duru, Malatyaspor-Aksaray Gençlikspor maçında Sercan Terece, Rüstempaşaspor-Kangal Termikspor maçında Emrullah Tarhan düdük çalacak.

Kaynak: İHA