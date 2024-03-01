Merkez Bankası'nın kredi kartlarında düzenleme sinyalini vermesinin ardından bazı bankalar harekete geçti. Böylece kredi kartlara yönelik ilk kısıtlayıcı tedbir alınmış oldu. Detaylar haberimizde:

Merkez Bankası'nın kredi kartlarıyla ilgili düzenleme sinyali vermesinin ardından birçok banka hızla harekete geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yüksek enflasyonla mücadele çerçevesinde kredi kartlarına yönelik ilk sınırlayıcı adımını attı. Beklenen bir dizi düzenlemenin önünü açan bu adımların ilki, kredi kartı limit artışlarına getirilen sınırlamalar oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kart sahiplerinin aylık gelirinin 4 katına kadar limit belirlemelerini önerdi. Daha önce aylık gelirin 10 katına kadar limit uygulayabilen bankalar, bu konuda ciddi bir düzenlemeye gittiler.

Artık bazı bankalar, gelirlerinin 10 katına kadar kredi kartı limiti verme uygulamasını durdurdu.

Bu adım, özellikle asgari ücretle geçinen ve düşük gelire sahip bireylerin yüksek limitli kartlara erişimini sınırlamayı hedefliyor.

Bankalar, kredi kartı limitlerini belirlerken daha katı kriterlere odaklanmış durumda.

Bu kriterler arasında bireyin gelir durumu, kredi geçmişi, borçluluk oranı ve kredi notu gibi önemli unsurlar bulunuyor.

Bu sayede, daha sağlıklı bir finansal sistemin oluşturulması ve bireylerin mali durumlarına uygun kredi kartı limitlerine sahip olmaları hedefleniyor.