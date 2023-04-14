Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ'ın ev sahipliğinde iftar yemeği düzenlendi.

Düzenlenen yemeğe Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yücel Güney, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, dekanlar, yüksekokul müdürleri, daire başkanları, öğretim elemanları, idari personel, aileler ve öğrenciler katıldı.

Ezanın okunmasıyla Ramazan ayının bereketli sofrasında oruçlarını birlikte açan Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi, birlik ve beraberliğin örneğini sergiledi.

“MARKA ÜNİVERSİTE YOLUNDA DEVAM”

Rektör Ahmet Karadağ, iftar yemeğinin Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşma adına düzenlendiğini kaydetti. İftar yemeğinden sonra bir konuşma yapan Rektör Karadağ, "Yozgat Bozok Üniversitesi, birlik, beraberlik ve kardeşlik şuuru içerisinde kurulduğu günden bu yana bayrağı daha yükseklere taşıma gayreti içerisinde olmuştur. Aynı masa etrafında toplandığımız bu iftar sofrası da bu birlik ve beraberliğin en güzel örneği. Sizlerle birlikte, inanç ve kararlılıkla üniversitemizi marka üniversite yapma yolunda çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“BAŞARI TEK BAŞINA ELDE EDİLMEZ”

İftar programına gösterilen katılımdan duyduğu memnuniyeti vurgulayan Rektör Karadağ, “Üniversiteler bilginin üretildiği, güncellendiği geleceğin Türkiye’sinde söz sahibi olacak meslek sahiplerinin yetiştirildiği önemli kurumlardır. Biz biliyoruz ki başarı tek kişinin elde ettiği bir şey değildir. Başarı; kolektif bir aklın, birlik ve beraberliğin ürünüdür. Bu sebeple bütün akademik ve idari personelimizin gösterdiği özverili çaba ve çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hem akademik hem idari hem de destek hizmetleri personelimizin eğitim ve öğretim süreçlerinin sağlıklı şekilde yönetilmesi ve yürütülmesi noktasında önemli gayretleri bulunmaktadır. Sizlerin emekleri, görev bilinci ve sorumluluğu başarı çıtamızı daha da yükseklere çıkarmaktadır” şeklinde konuştu.

Karadağ, açıklamasına şu şekilde devam etti; “Burada bulunmanızdan ve iftarın güzelliğini, bereketini birlikte yaşamaktan dolayı mutluluğumu tekrar ifade etmek istiyorum. Bu güzel zaman dilimi hürmetine Rabbimizden vatanımızı, milletimizi ve İslam dünyasını her türlü kötülükten ve şer güçlerden muhafaza etmesini diliyorum. Özellikle Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak bütün çalışanlarımıza aile fertleriyle beraber sağlık ve sıhhat diliyor bayramı da yine aynı şevk ve heyecanla kutlamayı Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Yakın zamanda deprem felaketinde hayatını kaybeden öğrencilerimiz ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ayrıca geçtiğimiz günlerde elim bir trafik kazası sonucu kaybettiğimiz öğrencimiz Hüseyin Cengiz’e de Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine de sabırlar diliyorum." Haber Merkezi