Son zamanlarda yaşanan kuraklık nedeniyle Yozgat genelinde farklı yer ve zamanlarda yağmur duası yapılıyor.

Baharın gelmesiyle yağmur bekleyen vatandaşlar yağmur duasına çıkarak kuraklığın sona ermesi için dua etti.

Merkez Yeşilova köyünde yapılan yağmur duasında Cuma namazı öncesi Din Hizmetleri Şube Müdürü Yusuf Özel tarafından vaaz ve sohbet edilirken namaz sonrası emekli müftü İhsan Caner tarafından yağmur duası gerçekleştirildi.

Yeşilova Köyü ve çevre köylerden gelen vatandaşların yoğun katılım sağladığı yağmur duası sonrası yemek sofrasında bir araya gelindi.

BÜYÜK NEFES KÖYÜNDE DUA

Cuma namazına müteakiben Merkez Büyük Nefes köyünde de dua edildi.

Köy meydanında bulunan Şüheda Türbesi civarında İl Vaizi Ali Yalnız'ın yaptığı yağmur duasına köy halkı katıldı.

Şube Müdürü İhsan Atmaca ve Din Hizmetleri Uzmanı Erhan Aydoğdu'nun da katıldığı program, duanın ardından yapılan ikramla sona erdi.