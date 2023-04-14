Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları kapsamında düzenlenen Strateji Geliştirme Kurulu Toplantısı DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu başkanlığında yapıldı.

Toplantı Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu’nun açılış konuşması ile başladı. Ardından Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Halis Bostan tarafından toplantı gündemi ile ilgili sunum yapıldı.

Toplantıda bira konuşma yapan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Halis Bostan; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 17.06.2022 tarihli ve 13512 sayılı yazı ile 2024-2028 dönemi stratejik plan taslaklarının, On İkinci Kalkınma Planında (2024-2028) yer alacak amaç, politika ve tedbirlerle uyumunun sağlanabilmesi amacıyla 2023 yılının Kasım ayı sonuna kadar Başkanlığa gönderilmesinin talep edildiği, 21.12.2022 tarihli ve 2963949 sayılı yazı 2022/11 sayılı Bakanlık Genelgesi alındığı ve 22.12.2022 tarih ve 3005360 sayılı yazı ile teşkilata duyurulduğu, Stratejik Planlama Ekibi (SPE) 01.02.2023 tarihli ve 3139277 saylı Genel Müdürlük Oluru ile oluşturulduğu, Plan hazırlıklarının bundan sonraki süreç ve Stratejik Planlama Ekibinin nasıl çalışmalar yapacağı hakkında bilgiler verildi” ifadelerini kullandı.

Bilgilendirmenin ardından soru cevap bölümünde söz almak isteyen birimlerin soru ve görüşleri alınıp cevaplandırıldıktan sonra toplantı sona erdi. Haber Merkezi