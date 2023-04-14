Bu yıl ikincisi düzenlenin Öğretmenler Arası Satranç Turnuvası, öğretmenler Vedat Karaman ve İsmail Bekyurt arasında yapılan final karşılaşmasıyla tamamlandı.

Yapılan final karşılaşmasını Vedat Karaman kazanarak turnuvayı birincilikle bitirdi.

Turnuvaya katılım sağlayan öğretmenlere ve final karşılaşmasını kazanarak turnuvanın şampiyonu olan Vedat Karaman'a, hediyeleri ve belgeleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan tarafından takdim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan yaptığı açıklamada, “Turnuvanın şampiyonu Atatürk İmam Hatip Ortaokulu Öğretmeni Vedat Karaman'ı tebrik ediyor, turnuvaya katılım sağlayarak centilmence mücadele eden tüm öğretmenlerimize can-ı gönülden teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi