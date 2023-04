Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay eleştirisinde, “Yedi Cumhurbaşkanı Yardımcılığıyla ülkeyi yöneteceklerini vaat ediyorlar. Herhalde bakanlık sayısını da 40’lara 50’lere çıkarırlar Köprülere, yollara, hastanelere, okullara, barajlara gidecek kaynak, bunların koltuklarına yetmez” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sincan’da sivil toplum kuruluşlarıyla buluştu. Burada bir konuşma yapan Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın STK’ların her zaman yanında olduğunu ve selamlarını, muhabbetlerini iletti.

“ONURLU BİR DURUŞ ORTAYA KOYACAKTIR”

Ankaralı STK’lara, derneklere özel teşekkürlerini sunan Oktay sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Malumunuz, 6 Şubat’ta dünya tarihinde bir örneğinin daha kaydedilmediği, 'asrın felaketi' olarak bilinen depremler fırtınası yaşadık. 11 ilimiz maalesef ardı ardına gelen bu depremler fırtınasından büyük zarar gördü. Depremin ilk günlerinden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızla, bakan arkadaşlarımızla sahaya indik, çalışmaları koordine ettik, depremzede vatandaşlarımızın yanından bir an olsun ayrılmadık. Sahada, Türkiye’nin her yanından olduğu gibi, Ankara’daki STK’larımızın, hemşeri derneklerimizin, odalarımızın desteğini hissettik. Doğrusu, Ankaralı kardeşlerimin, ülkemizin zor günlerinde tek yürek, tek yumruk olduklarını gördüm. STK’larımızın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak için canhıraş çalıştıklarına şahit oldum. Sincan başta olmak üzere, Ankara’nın hemen her ilçesinde faaliyet gösteren STK’larımız, derneklerimiz, odalarımız, gönüllü kuruluşlarımız, teşkilatlarımız Belediyelerimizle, kaymakamlıklarımızla koordinasyon halinde bölge için seferber oldular. Normal şartlarda, hiçbir devlet böylesi büyük bir felaketin üstesinden kısa zamanda gelemez Ama halkımızın kadirşinaslığı, hamiyetperverliği, yardımseverliği, cömertliği sayesinde kısa zamanda büyük işler başardık. Bir kez daha gördük ki, ülkemizin dört bir yanında faaliyet gösteren STK’larımız, hemşeri derneklerimiz esasen bu toplumun çimentosudur. Birliğimizin, dirliğimizin, dayanışmamızın sigortasıdır. Ankara’mızın medar-ı iftiharı olan gönüllü kuruluşlarımız da gerçekten, ülkemiz ne zaman önemli bir sınamadan geçse, ne zaman kritik bir eşikten geçse, yerli ve milli bir duruş ortaya koyuyorlar. İnanıyorum ki, Ankara’mızın cazibesinin artması, ülkemizin şahlanması için adeta bir milat niteliğinde olan 14 Mayıs günü de yine yerli, milli ve onurlu bir duruş ortaya koyacaktır.”

"200’E YAKIN ÜLKEYE İHRACAT YAPABİLİR”

20 yılda milletin desteği ile çok büyük işler başardıklarını vurgulayan Oktay, “Geçtiğimiz 20 yılda milletimizin desteğiyle çok büyük işler başardık. Ülke genelinde rekorlara imza atarken, şehirlerimizi de tek tek inşa ettik Hamdolsun, bugün, geçmişle kıyas kabul etmeyecek bir Ankara var. Ankara bugün artık bir dünya başkenti Onurlu bir dış politikanın, güçlü bir ekonominin kalbi Ankara bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde küresel barışın inşasına büyük katkılar sağlayan bir başkente dönüştü. 20 yıl uluslararası platformlarda fazla dikkate alınmayan bir Ankara varken, bugün, uluslararası meselelerde ne söyleyeceği, nasıl bir tavır belirleyeceği dikkatle beklenen bir Ankara var. Şehircilik açısından baktığımızda da benzer bir gelişim kat ettiğini görürsünüz. Ankara’ya memur kenti derlerdi Tarım kenti derlerdi Ankara AK Parti iktidarında memur kenti imajından sıyrıldı, Türkiye’nin en üretken şehirlerinden biri haline geldi. Altın gibi parlayan sanayisiyle, savunma sanayimizden teknoloji altyapımıza kadar birçok şehre parmak ısırtan bir başarıya sahip. Ankara, şu anda 200’e yakın ülkeye ihracat yapabilme kapasitesine sahip bir şehir. Türkiye’nin en fazla ihracat yapan şehirleri listesinde ilk beşte yer alıyor. Şehir hastaneleri, üniversiteleri, teknoparkları, organize sanayi bölgeleri ve savunma sanayisine katkıları ile Ankara bugün yepyeni bir kimliğe büründü. Termal sağlık turizmindeki, fuar ve kongre turizmindeki potansiyelini harekete geçirdi ve çok büyük mesafeler kat etti” diye konuştu.

"604 MİLYAR 559 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPILDI"

Dün AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı’nın açıldığını hatırlatan Oktay, “Şimdi önümüzde yeni bir dönem var: Eğitimden sağlığa, tarımdan turizme, ulaşımdan enerjiye, sanayiden ticarete her alanda ülkemize çağ atlatacak yatırımlarla yolumuza devam ediyoruz. Biz bugüne kadar birçok söz verdik ve hemen her sözümüzü yerine getirdik. Milletimizle birlikte kurduğumuz birçok hayali teker teker gerçeğe dönüştürdük. Şimdi bir hayalimiz daha var O da Türkiye Yüzyılı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, bugüne kadar yaptıklarımızın üzerine koyarak hedeflerimizi aşmak istiyoruz. Yeni bir ufuk açmak istiyoruz. Yeni bir yüzyılda, yeni bir Türkiye hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılında, inşallah Ankara’mızın her bir köşesini en iyi hizmetlerle buluşturacağız. Son 20 yılda Ankara’mıza toplam 604 milyar 559 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Havalimanlarından köprülere, şehir hastanelerinden üniversitelere, Organize Sanayi Bölgelerimizden savunma sanayiindeki başarılara; son 20 yılda yapılan icraatları anlatmak için hep birlikte sahada mücadele vereceğiz. Bilkent Şehir Hastanesi’nden Etlik Şehir Hastanesi’ne, Millet Bahçelerimizden TOKİ konutları projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Daha dün Cumhurbaşkanımız tarafından Ankara’daki metro hattında kilit nokta olan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı’nın açılışı gerçekleştirdik. Ankara, şehircilik ve ulaşım açısından önemli bir esere, önemli bir hizmete kavuştu. Önümüzdeki dönemde de, geçtiğimiz 20 yılda olduğu gibi, yine sizlerle Türkiye Yüzyılını inşa edecek, ülkemizi asırlık eser ve hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"ÜLKEYİ YÖNETECEKLERİNİ VAAT EDİYORLAR"

Konuşmasında Millet İttifakını eleştiren Oktay şu ifadelere yer verdi; “Bakınız, bir yanda AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın hizmet ve eser siyaseti, diğer yanda pusu siyaseti, kumar siyaseti, şantaj siyaseti Bir yanda yerli ve milli bir siyaset vaat eden Cumhur İttifakı ve AK Parti, diğer yanda bütün kazanımları yok etmek isteyen bir altılı maşa siyaseti. Bir yanda istikrar vaat eden Cumhur İttifakı siyaseti, diğer yanda Türkiye’yi 90’lı yılların istikrarsız koalisyon günlerine geri götürmek isteyen zillet ittifakı siyaseti Hatırlayın 90’lı yıllarda 3 partili koalisyonlar vardı Her gelene koltuk dağıta dağıta Türkiye’yi en son 36 bakanlıkla yönetmeye başlamışlardı. İşte şimdi de aynı değil mi? Yedi cumhurbaşkanı yardımcılığıyla ülkeyi yöneteceklerini vaat ediyorlar. Herhalde bakanlık sayısını da 40’lara 50’lere çıkarırlar Köprülere, yollara, hastanelere, okullara, barajlara gidecek kaynak, bunların koltuklarına yetmez 14 Mayıs günü oy pusulasında görünürde pek çok seçenek yer alacak Esasında ise Türkiye o gün sadece iki tercihten birini seçecek. Pusulanın bir yanında Kandil’in, Pensilvanya’nın ve Türkiye düşmanlarının yüzünü güldürecek olan bir zihniyet var; diğer yanında ise Türkiye sevdalılarının, yüreği vatan aşkı ile çarpanların tercihi var. Pusulanın bir yanında Türkiye’ye diz çöktürmeyi umanlar var, diğer yanda Türkiye’yi şahlandırmak isteyenler var. Pusulanın bir yanında iktidar olabilmek uğruna PKK’nın kurşun askeri olmaya razı olanlar var; diğer yanda ise terörün inine giren, girmeye devam edecek olan bir anlayış var.” İHA