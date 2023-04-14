Vali Polat, ramazanın bereketini askerlerle aynı sofrada paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

İftar yemeğine Vali Ziya Polat’ın yanı sıra İl Emniyet Müdür Kenan Şaban Süzgün, İl Jandarma Komutanı Halil Başer katıldı.

Burada bir konuşma yapan Vali Ziya Polat, “Aklımızdan gönlümüzden geçen duayı hep birlikte söyledik. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Devletimizin imkânları ile iftarımızı yaptık. Peygamber ocağında iftarımız yaptık en bereketli sofralarımızdan bir tanesi. Jandarmamızın sofrasında iftarımızı yaptık Allah kabul etsin. Sizlere de hayırlı teskereler diliyorum. Hayırlı ramazanlar diliyorum” diye konuştu. Alpaslan Demir