İkinci oturum AYT’ye Yozgat dahil 81 ilden 2 milyon 19 bin 709 aday başvurdu. AYT’de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi’nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi’nde 40 soru, Matematik Testi’nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi’nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verildi.

YDT İSE 15.45 BAŞLADI

Aynı gün saat 15.45’te gerçekleşen üçüncü ve son oturum YDT’de ise İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan bin 206, Rusçadan 797 kişi sınava girdi. Sınavda, bin 28 bina ve 11 bin 44 salon kullanıldı. Sınavın son oturumunda 36 bin 46 kişi görev yaptı. 80 soru için 120 dakika süre verilen sınavda, adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verildi.

AYT’ye 8 bin 334, YDT’ye ise bin 32 engelli aday katıldı. Engelli adaylar için YKS’de üç oturumda toplam 3 bin 127 okuyucu ve işaretleyici görev yaptı.

ÖSYM takvimine göre 2024-YKS sonuçları 17 Temmuz’da açıklanacak.

GEÇ KALAN ÖĞRENCİLER ALINMADI

İstanbul Üniversitesi'nde gireceği sınava geç kalan öğrenci, üniversitenin bahçesinden hızlıca sınava gireceği binaya doğru koştu. Yetkililer, geç kalan öğrencinin sınava alınmayacağını bildirdi. Üniversitesinin kapısından geri dönen öğrenciyi babası sarılarak teselli etti. Bir başka öğrenci geç kalan aday, sınava alınmayınca ağacın altında bekledi.

VELİLER DIŞARIDA DUA ETTİ

Saat 10.00'da kapıların kapanmasından sonra aileler dışarıda çocukları için Yasin-i Şerif okudu, dualar ederek beklemeye başladı. Sınava giren öğrenciler içeride heyecan yaşarken, aileleri de dışarıda onları bekleyerek heyecanlarına ortak oldu.

"EŞİM 54 YAŞINDA, COĞRAFYA YA DA TARİH OKUMAK İSTİYOR"

Okul kapısında üniversite sınavına giren eşini bekleyen bir vatandaş, "Ben eşimi bekliyorum. 54 yaşında kendisi, zamanında üniversite sınavına girmiş ama bu sene de girmek istiyor. Geçen sene de girdi. 35 yaş üstü kadınlara bir kontenjan ayrılmış, ondan yararlanmak için eşim tekrar sınava giriyor. 3 şansını denedi. Coğrafya ya da tarih hedefliyor. 2 çocuğumuz var; biri üniversiteyi bitirdi, diğeri de şimdi master yapıyor. Çocuklardan sonra eşim de istedi" dedi.

"HEYECANLIYIZ"

Sınava giren çocuğunu bekleyen diğer bir vatandaş ise, "Çocuğum için buradayım. Sınava hazırlandı. Kendisi çok heyecanlı değildi ama ben ister istemez heyecanlıyım. Tabii alacağı puana göre belli olacak ama çocuk gelişimi okumayı hedefliyor" diye konuştu.