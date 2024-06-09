Yeni tip ehliyete geçiş süreci hızla devam ederken, henüz başvuru yapmayan sürücüler için kritik bir uyarı yapıldı. Ehliyetlerini zamanında yenilemeyenler, ciddi bir mali yükle karşılaşacak. İşte detaylar:

MİLYONLARCA SÜRÜCÜ BAŞVURU YAPMADI

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan sürenin bitimine sadece dört ay kalmasına rağmen, milyonlarca sürücü henüz başvuruda bulunmadı. Nüfus müdürlükleri, sürenin daralmasıyla birlikte kurumlarda büyük yoğunluk yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

YENİLEME ÜCRETİ: 15 TL'DEN 5 BİN TL'YE

2024 yılı sonuna kadar eski tip ehliyetlerini yenileyen sürücüler, toplamda sadece 15 TL ödeyecek. Ancak bu süreyi kaçıranlar, 2025 yılı itibarıyla 5 bin TL'yi aşan bir ücretle karşılaşacak. Bu ücret, indirimli tarifenin kalkmasıyla birlikte, harç, değerli kağıt bedeli ve vakıf payı tam tarife üzerinden hesaplanacak.

7 MİLYON KİŞİ HALA BAŞVURU YAPMADI

Yaklaşık 7 milyon sürücü henüz eski tip ehliyetlerini yenilemek için başvuruda bulunmadı. Son dört ay içinde yoğun bir başvuru süreci yaşanması ve birçok kişinin ehliyet yenileme işlemini 2025'e sarkıtması bekleniyor.

ESKİ TİP EHLİYET KULLANMANIN CEZASI NE?

Belirlenen süre içinde ehliyetlerini yenilemeyen sürücülerin belgeleri geçersiz sayılacak. Bu durumdaki sürücüler, ehliyetsiz araç kullanıyor sayılacak ve yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar.

YENİ EHLİYET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sürücü belgesi yenileme işlemi, randevulu sistemle yürütülüyor. Randevular, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" adresi üzerinden alınabiliyor. Randevu saatinde gerekli belgelerin hazır edilmesi gerekiyor. Başvurular, en yakın nüfus müdürlüklerine yapılabiliyor ve hazırlanan yeni ehliyetler belirtilen adreslere gönderiliyor. Bazı vatandaşlar ise ehliyetlerini PTT ofislerinden teslim almayı tercih ediyor.

GEREKLİ BELGELER

13 TL değerli kağıt ücreti ve 2 TL vakıf payının yatırıldığına dair belge

Yetkili sağlık kurumlarından alınmış yeni tarihli sağlık raporu

Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik bir fotoğraf

Adres kayıt bilgileri

Sonuç olarak, ehliyet yenileme sürecini zamanında tamamlamak, hem maliyetleri düşürmek hem de cezai yaptırımlardan kaçınmak açısından büyük önem taşıyor. Henüz başvuru yapmayan sürücüler, bir an önce randevularını alarak işlemlerini tamamlamalı.