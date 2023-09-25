Öğrenciler, 2023 YKS sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için gerçekleştirilen ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden sorgulayabilecekler.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre, adayların tercihleri doğrultusunda yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmış durumda. Bu nedenle adaylar, sonuçları TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden kolayca öğrenebilecekler.

Ayrıca, yerleştirme sonuç belgelerinin basılmayacağını ve adayların adreslerine gönderilmeyeceğini unutmamak önemlidir. Sonuçları öğrenmek için adayların resmi web sitesini ziyaret etmeleri yeterli olacaktır. (Haber Merkezi)