TCMB, KKM hesaplarındaki asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı.

Daha önce KKM hesaplarında asgari faiz oranı politika faizi olarak belirleniyordu ve bu politika faizi yüzde 30 seviyesinde bulunuyordu. Ancak TCMB'nin aldığı yeni kararla birlikte bu zorunluluk ortadan kaldırıldı.

Bununla birlikte, KKM hesaplarında mart ayında sona eren politika faizinin 300 baz puan üstündeki azami faiz uygulaması da yürürlükten kaldırılmıştı. Artık üst sınırı bankalar belirleyecek.

Bu karar, tasarruf sahipleri için daha esnek bir yatırım seçeneği sunarken, finansal piyasalarda da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. TCMB'nin bu adımıyla birlikte KKM hesaplarına olan ilgi de artabilir. (Haber Merkezi)