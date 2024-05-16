Yozgat Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı 2’nci Oturumu Meclis Toplantı Salonunda yapıldı.

Mayıs Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı 2’nci Oturumunda 3 gündem maddesi ve gündem dışı 1 madde görüşüldü.

Toplantı sonunda Başkan Arslan tarafından meclise sunulan gündem dışı madde, meclis üyelerinin oylarıyla gündeme dahil edildi.

Billboard ve raket panoların ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi maddesi meclis gündeminde tartışıldı.

Billboard ve raket panoların ücretlerinin güncel fiyatının 1 haftalık bin 250 lira + KDV şeklinde olmasının vatandaş tarafından uygun bulunmadığını belirten Arslan, 400 ve 300 lira olan ücretlendirmenin seçim döneminde bir anda bin 250 liraya çıkarıldığını söyledi.

Bunun üzerine billboard ve raket panolara vatandaşların reklam veremediğini bildiren Arslan, bu fiyatların düşürülmesini talep etti.

Arslan, bin 250 lira olan billboard ve raket pano ücretlerinin eski ücretine döndürülmesini istedi.

Ancak meclis üyeleri tarafından 100 liralık bir zamla billboard ve raket pano ücretleri haftalık 500 ve 400 lira olarak onaylandı.