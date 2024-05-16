ABD'de enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte piyasalarda hareketlilik yaşandı. Altın fiyatlarında geçtiğimiz haftalarda görülen sert düşüşün ardından rüzgar tersine döndü. Gram altın için belirlenen ilk hedef ne yönde? Uzmanlar beklentilerini paylaştı. İşte detaylar...

Yozgat’ta altın yatırımı yapanlar, fiyatlar üzerindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Nisan ayının ortalarından itibaren sert bir düşüş yaşayan altın fiyatlarında geçtiğimiz hafta yukarı yönlü bir seyir görüldü. Bu durum, piyasalarda yeniden iyimserliğe yol açtı.

Milliyet'in haberine göre, gram altında yaşanan bu yükselişle birlikte ilk izlenecek seviye ne olacak? Bu konuda Ekonomist Tuğba Ekin, önemli açıklamalarda bulundu. Ekin, konuşmasında alternatif yatırım araçlarına da değindi.

Ekonomist Tuğba Ekin'in açıklamaları şu şekilde: "ABD'de enflasyon hedefine henüz ulaşılamadı. Hazine Bakanı Yellen, işsizlik oranının tarihi düşük seviyelerde seyrettiğini, enflasyonun geçen yazdan bu yana önemli ölçüde düşüş gösterdiğini ve ABD ekonomisinin büyümeye devam ettiğini belirtti. Ancak enflasyon verileri, yılbaşından itibaren her ay artış göstermeye devam etti."

KRİTİK VERİ SONRASI ALTIN YÜKSELDİ

ABD'de enflasyon beklentilerinin yıllık bazda %3,4, aylık bazda ise %0,4 olduğu öngörülmüştü. Ancak TÜFE verileri, bu beklentilerin altında kaldı. Bu durum, ons altın için olumlu bir başlangıç sağladı ve fiyatlar 2.378 dolar seviyelerini test etti.

"YÜKSELİŞ BEKLENTİLERİ DESTEKLENDİ"

Ons altında teknik açıdan 2.380-2400 dolar bandında güçlü bir direnç görülüyor. ABD enflasyonunun beklentileri karşılaması, ons altındaki yükseliş beklentilerini destekledi.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ İÇİN İLK HEDEF

Gram altında orta ve uzun vadede yükseliş beklentileri devam ediyor. Bazı bankalar, yıl sonu dolar beklentilerini 37-40 TL aralığında açıkladı. Dolayısıyla, gram altında ilk hedef 2.470 TL, ardından 2.500 TL ve üzeri fiyatlamalar olabilir. Olası geri çekilmelerde ise destek seviyeleri olarak 2.400-2370 TL aralığı izlenebilir.

2500'ÜN ÜZERİ GÖRÜLEBİLİR Mİ?

Talep, fiyatı doğrudan etkileyen en önemli faktördür. Dolayısıyla, gram altında 2.500 TL seviyesinin uzak bir hedef olduğunu düşünmemek gerekir.

ALTINA İKİ ALTERNATİF: FONLAR VE SERTİFİKALAR MANTIKLI MI?

Altına dayalı fonlarda vergi ödeme durumu nedeniyle yatırımcılar, Borsa İstanbul'da işlem gören Darphane Altın Sertifikalarına yönelmiş durumda. Hisse senedi piyasasındaki yükselişin sürmesiyle beraber, portföy dağılımında altına dayalı yatırım enstrümanlarına ve hisse senetlerine ağırlık verilmesi mantıklı görünüyor.