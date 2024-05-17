Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Nisan ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Açıklanan istatistiklere göre Yozgat’ta nisan ayında 365 konut satıldı.

Konut satışları aylık bazda yüzde 28,3 düştü. nisan ayında 75 bin 569 adet konut satışı gerçekleşti. Bir önceki ay konut satış adedi 105 bin 394 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Nisan ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışında Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 28,3 gerileme görüldü. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,8 azalarak 75 bin 569 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 12 bin 406 ile İstanbul, 6 bin 272 ile Ankara ve 4 bin 427 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 18 ile Ardahan, 35 ile Hakkari ve 49 ile Tunceli oldu.

KONUT SATIŞLARI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE YÜZDE 3,7 AZALDI

Konut satışları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalışla 355 bin 173 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 7 BİN 71 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,5 azalış göstererek 7 bin 71 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57 azalışla 34 bin 693 oldu.

Nisan ayındaki ipotekli satışların, bin 744'ü; Ocak-Nisan dönemindeki ipotekli satışların ise 8 bin 313'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 68 BİN 498 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 68 bin 498 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 90,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artışla 320 bin 480 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 24 BİN 85 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 azalarak 24 bin 85 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,9 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artışla 112 bin 341 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 51 BİN 484 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 azalış göstererek 51 bin 484 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,1 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 azalışla 242 bin 832 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA NİSAN AYINDA BİN 272 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,3 azalarak bin 272 oldu. Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 454 ile Antalya, 407 ile İstanbul ve 149 ile Mersin oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,4 azalarak 6 bin 957 oldu.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞLARINA YAPILDI

Nisan ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 293 ile Rusya Federasyonu, 117 ile İran ve 91 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.