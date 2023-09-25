Yeni eğitim öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başladı. Öğrenciler ve öğretmenler, yoğun ders programlarına başladılar. İlk sınavların sona ermesiyle birlikte ise öğrencileri bekleyen güzel bir tatil dönemi başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, ilk sınavların ardından ara tatil 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu dönemde, öğrenciler 9 gün boyunca tatilin tadını çıkaracaklar.

Ara tatil, 11 Kasım Cumartesi günü başlayacak ve 17 Kasım Pazartesi günü dersler kaldığı yerden devam edecek. Öğrenciler için bu tatil dönemi, dinlenme ve enerji toplama fırsatı sunacak. (Melike Aslı Arslan)