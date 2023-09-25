Naci Görür, kentleri depremde dirençli hale getirmek için yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Dicle Üniversitesi, Jeoloji Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu, Ticaret ve Sanayi Odası ile Diyarbakır Mermerciler, Madenciler Derneği ev sahipliğinde gerçekleşen "Depreme Dirençli Kentler Diyarbakır Çalıştayı"nda Türkiye'deki depremler ve evlerin bu depremlere nasıl dirençli hale getirilebileceği konusu gündeme geldi.

"KENTLERİ DEPREM DİRENÇLİ YAPACAĞIZ"

"Kentlerimizi deprem dirençli hale dönüştürmeliyiz. Çünkü depremi durdurmak mümkün değil. Depremi durduramayacağımıza göre ölelim mi? Eğer ölmeyeceksek kentleri deprem dirençli yapacağız. Bu mümkün mü? Mümkün" diyen Görür, deprem öncesinde tüm gerekli önlemlerin alınması durumunda bu kadar can kaybının yaşanmayacağını sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)