Yozgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi yılsonu etkinliği düzenlendi.

Etkinlik boyunca minik öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları gösterileri büyük bir ustalıkla sergilediler.

Sahne performansları ile izleyenlerden tam not alırken, çocuklarını sahnede gören veliler heyecan ve mutluluk dolu anlar yaşadılar. Etkinlik, öğrencilerin neşeli gösterileri ve izleyicilerin coşkulu alkışları eşliğinde sona erdi. Yılsonu etkinlikleri, çocuklar için unutulmaz bir anı olurken, veliler de çocuklarının başarılarını görmenin gururunu yaşadı.

Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte Belediye Başkanı Kazım Arslan bir konuşma yaptı.

Başkan Arslan yaptığı konuşmada, "Bugün bir güzelliği beraberce yaşamak için buradayız. Güzel çocuklarımız ve kıymetli velilerimizle birlikte güzel zaman geçireceğimize inanıyorum. Belediyenin sosyal çalışma alanında güzel bir kreşi var. Güzel çalışan, çocuklarımızın dilinden anlayan çalışanlarımız var. Öğretmenlerimizin çocuklarımızın gelişimi için olumlu katkılar sunduğu düşüncesindeyim" dedi.