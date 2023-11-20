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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen trajik olayda, İstanbul-Ankara seferini gerçekleştiren Yüksek Hızlı Tren (YHT), raylarda yürüyen 48 yaşındaki Sedat Göremen'e çarptı. Kazada hayatını kaybeden kişinin kimliği belirlendi.

Dilovası bölgesinde raylarda yürüdüğü sırada YHT ile çarpışan Sedat Göremen, olay yerine sevk edilen polis, itfaiye, 112 Acil Servis, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından hemen müdahale edildi. Ekipler, D-100 kara yolu üzerinden tren yoluna inerek kaza yerine ulaştılar.

Kazazedeyi taşıyan ekipler, Sedat Göremen'i seyyar merdiven yardımıyla indirdikten sonra ambulansa taşıdılar. Göremen, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Sedat Göremen maalesef kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.