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Araç muayene istasyonlarında alınan ücretlerle ilgili önemli bir değişiklik yaşandı. Trabzonlu vatandaş Ömer Altuntaş, aracının muayenesi için gittiği istasyonda alınan komisyon ücretine karşı açtığı davayı kazanarak milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bir gelişmeye imza attı.

Altuntaş, 2022 yılında aracının muayenesi için ödeme yaparken banka kartıyla tahsil edilen 12,41 TL'lik komisyon ücretini Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkeme, Altuntaş'ı haklı buldu ve 12,41 TL'lik komisyon ücretinin iadesine karar verdi.

MAHKEME KARARIYLA İADE EDİLECEK

Altuntaş, yaşadığı süreci şu sözlerle açıkladı: "Geçen yılın Nisan ayında muayene istasyonunda aracımızın muayenesini yaptırdık. Ödemeyi nakit istediler, ancak yanımda nakit yoktu. Banka kartıyla ödeme yaptığımda bizden komisyon istediler. Nedenini sorduğumuzda, böyle bir uygulamalarının olduğunu ve yasal herhangi bir dayanak sunmak zorunda olmadıklarını beyan ettiler. Mecburen 12,41 TL'lik komisyonumuzu ödedik. Sonrasında mahkemeye başvurdum, bu tabii ki zor bir süreçti. Mahkemede haklı olduğumuz ortaya çıktı. Neticede alınan 12,41 TL'lik komisyon ücretinin bize iadesi yapılıyor."

BANKA KARTLARINDAN KOMİSYON ALINAMAYACAK

Altuntaş, mahkeme kararının tüketici kanununda banka kartları veya kredi kartlarından bu şekilde komisyon alınamayacağına hükmettiğini belirtti. Ayrıca, benzer mahkeme kararlarının farklı illerde olduğunu ve bu kararları referans gösterdiklerini ekledi.

FARKINDALIK YARATMA AMACI

Altuntaş, yaşadığı sorunu mahkemeye taşıyanların sayısının az olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Başkalarından da böyle alınan komisyonlar var ancak bizim gibi mahkemeye veren yok. Haliyle 12 TL değmez diyorlar. Zaten öyle olduğu için herkes böyle düşündüğü için bunu vatandaştan almaya devam ediyorlar. Mahkeme netleşti, hükmü verdi. Gerekçeli kararda tüketici kanununda banka kartları ya da kredi kartlarından bu şekilde komisyon alınamayacağına hükmediyor."

EMSAL MAHKEME KARARLARI İLE GÜÇLENEN DAVASI

Altuntaş, daha önce farklı illerde benzer konularda mahkeme kararlarının olduğunu belirterek, "Bu anlaşmaların vatandaşı ya da üçüncü kişileri bağlamadığından bahsediyor. Haliyle biz de bunu dayanak gösterdik. Daha önce bununla ilgili mahkeme kararları farklı illerde vardı. Onları da emsal gösterdik sonuçta mahkeme de bizim lehimize karar verdi" dedi.

Bu gelişme, araç sahipleri arasında olumlu bir etki yaratırken, benzer durumlarla karşılaşan diğer vatandaşların da haklarını aramalarına cesaret verebilir. Mahkeme kararının, banka kartları üzerinden alınan komisyon ücretlerine karşı bir emsal oluşturması bekleniyor.