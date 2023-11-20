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Haziran sonundan itibaren %40'ı aşan bir artışla yükselen Türk Lirası mevduatları, yatırımcıların gözlerini Perşembe günü açıklanacak olan Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararına çevirmesine neden oldu. Ekonomistlere göre, faiz artış hızında bir yavaşlama beklense de, PPK metninde Türk Lirası mevduat payının artırılmasına yönelik ek adımlar aranacak.

Mevduat faizlerindeki %45'e kadar olan artış oranı, yüksek faizlerle birlikte mevduata olan talebin artmasına neden oluyor. Politika faizindeki artışlar ve sadeleşme adımlarıyla birlikte Türk Lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı %38,55'e yükselerek son 6,5 ayın zirvesine çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk Lirası mevduatı Haziran sonundan bu yana %40,3 oranında artış gösterdi.

Ekonomi yönetiminin, kur korumalı mevduattan standart Türk Lirası mevduatına geçişi özendiren adımları, bu yükselişi tetikleyen etmenler arasında yer alıyor.

MERKEZ BANKASI'NDAN BEKLENEN FAİZ KARARI

Gözler şu anda Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararında. Önceki toplantıda politika faizini 5 puan artırarak %35'e çıkaran Merkez Bankası'nın, bu toplantıda faiz artışındaki adımları düşürmesi bekleniyor. Dinamik Yatırım ekonomistlerine göre, %37,5 seviyesine çekilmesi beklenen politika faizindeki 250 baz puanlık artış, piyasa beklentisiyle uyumlu.

Dinamik Yatırım ekonomistleri, “TCMB geçtiğimiz ayın Para Politikası Kurulu notunda TL mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizmasının güçlendirileceğini belirtti. Bu çerçevede Merkez Bankası, zorunlu karşılık kararları ve menkul kıymet tesisinin azaltılması kararlarıyla sadeleştirme adımlarını güçlendirdi ve mevduat faizlerinde artış yaşanmasını sağladı. Bu toplantıda bu yönlendirmesini devam edip etmeyeceği ve yeni önemler alıp almayacağı önemli olacak” dedi.

KUR KORUMALI MEVDUAT'TAN KAÇIŞ HIZLANIYOR

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bültenine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 921,7 milyar TL'den 2 trilyon 838,8 milyar TL'ye geriledi. Dolar cinsinden bakıldığında ise KKM büyüklüğü 100 milyar doların altına indi.

2 Kasım'da açıklanan düzenlemeye göre, Kur Korumalı Mevduat'ta zorunlu karşılık oranı yükseltildi ve döviz deposu için TL türüne ilave zorunlu karşılık oranı getirildi. Bu düzenlemelerle birlikte KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadeli zorunlu karşılık oranı %30'a yükseltildi. 1 yıla kadar vadeli ile 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise %5'ten %10'a çıkarıldı.