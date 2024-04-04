31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde, AK Parti'den Yerköy İlçe Belediye Başkanı seçilen Avukat Fatih Arslan mazbatasını aldı.

Arslan, belediye başkanlığı mazbatası Yerköy Adliyesi'nde seçim hâkimi tarafından verildi.

Kalabalık bir grupla Yerköy Belediyesi'nde eski Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’dan başkanlığı devralan Fatih Arslan devir teslim töreninde yaptığı konuşmada Arslan, "Mazbatamızı aldıktan sonra, Yerköy Belediyemizde gerçekleştirdiğimiz devir teslim töreni ile birlikte görevimize başladık. Milletimizin emanetine sahip çıkarak, göz bebeğimiz Yerköy’ümüze hizmet için ilk günkü aşk ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Arslan, Yerköy'e hizmet etmek için çıktıkları bu kutlu yolda Allah'ın kendilerini mahcup etmemesini ve ilçelerine ve ülkeye güzel hizmetler yapmayı nasip etmesini diledi.

Mazbatayı almanın büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Arslan, "Hiçbir makam ve mevkiinin aramıza girmeyeceği kuvvetli bağlar kurmaya geldik" dedi.