Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması sebebiyle memleketine gitmek veya gelmek isteyen vatandaşlar biletleri tüketti. Otobüs firmalarına verilen ek sefer izniyle birlikte yapılan bayram zammı ise gözlerden kaçmadı.

BİLETLER TÜKENDİ

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlenmesinden sonra bayramı memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlar biletleri tüketti.

Yozgat’ta bazı firma yetkilileri, bayram dolayısıyla seyahat hareketliliğinin olduğunu söylerken özellikle 6-7-8 Nisan tarihleri arasında biletlerin tükendiğini aktardı.

BİLETLERE BAYRAM ZAMMI!

Yozgat’ta bilet fiyatlarına ise 50-100 lira arasında bir zam yapıldığı söylendi.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala otobüs biletlerindeki fiyat artışları dikkat çekiyor. Yoğunluğu fırsata çeviren bazı otobüs firmaları, biletlere 50-100 lira arasında bayram zammı uyguladı.

EK SEFER İZNİ VERİLDİ

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, 9 günlük tatil süresince şehirlerarası yolculukların artması bekleniyor. Bu durumu göz önünde bulunduran yetkililer, Yozgat'ta da şehirlerarası hizmet veren otobüs firmalarına ek seferler düzenleme izni verdi. Bu izin dönemi bugün başladı ve 16 Nisan'da sona erecek. Bu önlemle, yolcu talebinin karşılanması ve kara yolu ulaşımında herhangi bir aksaklığın yaşanmaması hedefleniyor.