Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın görevi teslim almasıyla beraber Yozgat’ta sosyal ve kültürel etkinliklerin ilki Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen iftarın ardından çocuklara özel gerçekleşti.

"BU SEÇİMİ HALK KAZANDI"

Başkan Kazım Arslan programın açılış konuşmasında; “Göreve başladığımız ilk gün siz değerli hemşehrilerimizle beraber olalım, birlikte iftar edelim, birlikte konuşalım, görüşelim, dertleşelim istedik. İnşallah çok güzel sosyal programlarımız olacak. Kültür programlarımız olacak. Ama sadece sosyal programlarda, kültür programlarla kalmayacağız. Yozgat'ın ihtiyacı olan, Yozgat'ın yaşanabilir bir şehir olması noktasında yaşanmak istenen, gezinmek istenen bir şehir olması noktasında neler yapılması gerekiyorsa hep birlikte el birliğiyle yapacağız. Belediye başkanlığımız hepimize hayırlı olsun. Çünkü bu seçimi, Kazım Arslan kazanmadı, bu seçimi halk kazandı” dedi.

HEM ÇOCUKLAR HEMDE ANNE BABALAR DOYASIYA EĞLENDİ

Hacivat Karagöz ve kukla gösterilerin yanı sıra anne ve babaların sahnede çocuklarıyla beraber oynadıkları birbirinden güzel oyun ve yarışmalar gecenin en eğlenceli anları oldu.

Bu tür sosyal faaliyetleri vatandaşlarımızın özlediği programa olan yoğun katılımdan belli olurken düzenlenen program gecenin geç saatlerine kadar devam etti.