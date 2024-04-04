Bu süre zarfında sofralarımız, çeşitli lezzetli balık çeşitleriyle donatılır. İşte, Nisan ayında Yozgatlı vatandaşların keyifle tadını çıkarabileceği bazı lezzetli balıklar...

Nisan ayı, denizlerin bereketinin ve balıkçılığın en yoğun olduğu bir döneme rastlar. Bu dönemde, sularda çeşitli balık türleri bol miktarda bulunur ve sofralarımızı süsleyen nefis bir menü oluşturur. Nisan ayı balıkları, deniz ürünlerinin sağlıklı ve besleyici özellikleriyle tanınır; bu da hem damak tadımızı memnun eder hem de sağlığımıza katkı sağlar. İşte, Nisan ayında keyifle tüketebileceğiniz bazı lezzetli balıklar...

NİSAN AYINDA YOZGAT’TA TERCİH EDİLEN BALIK ÇEŞİTLERİ

Lüfer: Nisan ayı, lüferin en lezzetli olduğu zamanlardan biridir. Yağlı eti ve eşsiz tadıyla sofraları renklendiren lüfer, genellikle ızgara veya tavada pişirilerek servis edilir.

Mezgit: Nisan ayında bol miktarda bulunan mezgit, beyaz eti ve hafif lezzetiyle tercih edilen bir balıktır. Fırında veya buğulama yöntemiyle pişirilerek harika bir yemeğe dönüşebilir.

Çipura: Nisan ayı, çipuranın lezzetinin zirveye ulaştığı zamanlardan biridir. Taze ve lezzetli çipura, genellikle ızgara yapılarak sunulur ve deniz ürünü sevenlerin favorisi olmaya devam eder.

Levrek: Nisan ayında bol miktarda avlanan levrek, beyaz eti ve hafif tatlımsı tadıyla dikkat çeker. Tava veya fırında pişirilerek sunulan levrek, sağlıklı ve besleyici bir seçenektir.

Hamsi: Karadeniz'in incisi olan hamsi, Nisan ayında da sofralarımızı süslemeye devam eder. Taze ve lezzetli hamsiler, genellikle tavada kızartılarak veya buğulama olarak tüketilir.