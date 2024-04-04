Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son verilerine göre, cami sayıları açısından en az donanıma sahip olan 5 şehir belirlendi. Bu şehirlerarasında Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir il özellikle dikkat çekiyor. İşte detaylar:
TÜİK'in yayımladığı verilere göre, cami sayıları bakımından en düşük donanıma sahip 5 şehir şunlar: Tunceli, Yalova, Kilis, Iğdır ve Bayburt. Bu illerdeki cami sayıları ise şu şekildedir:
Tunceli: 89 cami
Yalova: 168 cami
Kilis: 226 cami
Iğdır: 253 cami
Bayburt: 256 cami
Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Tunceli'nin bu listede yer alması, dikkatleri üzerine çekiyor. Bu verilere göre, Türkiye genelinde en az camiye sahip 5 şehir arasında yer alan Tunceli'nin durumu merak konusu olmaya devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi