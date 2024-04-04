Yatırım yapmak isteyen vatandaşlara, Milli Emlak, dev imkanlar sağlamaya devam ediyor. Milli Emlak resmi sayfasında ucuza arsa satın alarak tapu sahibi olabilirsiniz.

Milli Emlak, Türkiye genelinde her gün sudan ucuz; arsa, tarla, arazi ve bina satışları yapıyor. Milli Emlak, arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlara, uygun fiyatlarla yatırım olanağı da sağlıyor.

MİLLİ EMLAK'TA DEV FIRSAT

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olan Milli Emlak'ın resmi sayfasındaki ilanlara göre, Van’da 6 bin TL'ye bir arsa satışı düzenleyecek. İhale yolu ile satışa çıkarılacak arsa için 1 bin 500 TL teminat bedeli istenirken, ihale 2 Mayıs 2024 saat 09:45’de gerçekleşecek.

Milli Emlak tarafından yapılacak ihale ile arsa sahibi olan vatandaşlar, sahibi oldukları yeni taşınmaz için 5 yıl boyunca emlak vergisinden ve KDV'den muaf olacağı da belirtildi.

Detaylı bilgi ve ihale şartları için Milli Emlak resmi sayfasından ulaşabilirsiniz.

Tahmin Edilen İhale Bedeli: ₺6.000,00

Teminat Bedeli: ₺1.500,00

Uygun Yüzölçümü: 184,53 m²

İhale Tarihi: 02/05/2024

İhale Saati: 09:45

İhale Yeri: Van